"Это будет классная песня": Тарас Тополя рассказал о дуэте с Alyosha

Артист рассказал, что ему не хочется "просто хайпа ради хайпа".

Фронтмен группы "Антитела" предположил возможность записать дуэт с супругой - певицей Alyosha.

Об этом Тарас Тополя рассказал в интервью УНИАН.

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"...висит в воздухе дуэт с Еленой (Елена Тополя – жена Тараса Тополи и певица Alyosha, - УНИАН), но нужно, чтобы пришла именно та песня. Мы понимаем, что если мы выпустим совместную песню – это будет хайп. Очевидно, что мы не выпустим что-то плохое, это будет классная песня, мы профессионально сделаем", - рассказал Тополя.

Артист добавил, что ему не хочется "просто хайпа ради хайпа": "Поэтому мы пока воздерживаемся от дуэтных историй. Ждем совместной музы", - резюмировал Тарас Тополя.

Как сообщал УНИАН, певица Alyosha и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя ждут третьего ребенка. Звездные родители рассекретили пол будущего ребенка. Артисты сообщили об этом очень креативно: влюбленные лопнули огромную оранжевую сферу, которая была наполнена розовым конфетти.

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