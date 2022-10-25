Пользователи сети предположили, что могло произойти с певицей.

Американская певица Кэти Перри недавно дала концерт, во время которого у нее неожиданно закрылся один глаз и никак не хотел открываться, пока она несколько раз не дотронулась к виску.

Когда Кэти таки удалось открыть глаз, она продолжила концерт. При этом поклонники поп-дивы в ужасе от того, что произошло. В социальной сети TikTok, где было опубликовано видео-доказательство, поклонники начали активно оставлять комментарии.

Кто-то предположил, что виной тому вакцина от коронавируса, а кто-то и вовсе начал шутить по этому поводу.

Видео дня

Реакция сети:

"Это куколка, которая была у тебя в детстве, с глазом, который постоянно закрывался"

"Антивирус вашей установки не обновлен, обратитесь к администратору"

"Теоретики заговора проведут день с этим"

"Механический сбой. Она даже нажала на эту кнопку, чтобы держать его открытым"

"Такое бывает, когда делаешь прививку от COVID-19"

Напомним, ранее Кэти Перри в эфире шоу попала в курьезную ситуацию. Она появилась в костюме русалки, но из-за рыбного хвоста не смогла усидеть на стуле и упала.

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