Девушка не раскрыла, что именно с ней произошло.

Украинская блогерша-миллионник Даша Квиткова поделилась с поклонниками неприятной новостью - вскоре ей сделают операцию.

Как рассказала Даша в инста-сториз, она побывала на приеме у врача. Теперь ее ждет хирургическое вмешательство. Что именно произошло с Квитковой - неизвестно, однако она уточнила, что ничего серьезного.

"Сегодняшнее утро началось с консультации врача и договоренности про операцию. Ничего серьезного, но по-женски нужно после беременности", - лаконично сказала Даша, больше не раскрыв никаких деталей.

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Также она призвала всех женщин заботиться о своем здоровье.

"Никогда не нужно забивать на свое здоровье", - добавила Квиткова.

Кто такая Даша Квиткова

24-летняя Даша Квиткова стала популярной после того, как победила в 9 сезоне шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина.

В социальных сетях за ней следят более миллиона человек. Даша показывает, как проводит свои дни, дает советы по уходу за собой и прочее.

В 2022 году Квиткова родила сына Льва. Сейчас известно, что Даша и Никита вместе не живут, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка.

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