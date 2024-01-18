Он даже Новый год праздновал вдали от семьи.

Российский фигурист Петр Чернышев закрутил новый роман, пока его супруга Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Об этом в комментарии росСМИ сообщил блогер Антон Суворкин.

Он рассказал, что Чернышев уже давно не хранит верность своей супруге, а сейчас их брак и вовсе трещит по швам. Суворкин добавил, что в этом году фигурист даже Новый год отмечал вдали от семьи, со своей новой избранницей.

"По источникам, муж и Заворотнюк находятся на грани развода. У Насти сложнейшая онкология, опухоль… Она не показывается, потому что на себя не похожа, это трагедия для Насти Заворотнюк", - говорит блогер.

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Также Суворкин отметил, что у Петра плохие отношения со страшими детьми Заворотнюк от предыдущих отношений.

Кроме того, блогер говорит, что Чернышев ждет ухода Заворотнюк, чтобы открыто вести разгульный образ жизни.

"И вот появилась теория о том, что у него начался роман, поэтому у него очень плохие отношения со старшими детьми Насти. Но также подозревают, что Петр не был верен изначально… Получается, он ждет ее ухода и потом пустится во все тяжкие", - добавил Суворкин.

Напомним, как выглядит Анастасия Заворотнюк сейчас.

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