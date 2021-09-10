Примадонна предстала с ярким макияжем с акцентом на черные глаза.

Российская звезда Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин выложили в инста-блог своей младшей дочери Лизы видео, на котором они едут в машине и слушают песню "Будь или не будь".

В кадре Примадонна предстала в черном платье и клетчатом пальто. А также она надела золотую массивную цепь и нанесла яркий макияж в стиле "смоки-айс". Кроме того, звезда сделала высокий хвост, выпустив несколько прядей.

А вот ее супруг, комик Максим Галкин отдал предпочтение синему классическому костюму и голубой рубашке. Также он не забыл и об основной "изюминке" своего образа и надел очки.

"Будь или не будь. 20 лет спустя", - подписало ролик звездное семейство.

"Классные", "Красивая и счастливая пара", "Аллочка - красотка", "Вы - супер", - пишут поклонники в комментариях.

Алла Пугачева и Максим Галкин: история отношений

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Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак. Ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летний двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри, которые в этом году пошли во второй класс. Также у Примадонны есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич