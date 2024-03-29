Он пока не комментирует это заявление.

Известный американский рэпер 50 Cent попал в очередной скандал. После того, как он подал документы на получение опеки над сыном, экс-возлюбленная Дафни обвинила его в сексуальном насилии. Об этом пишет издание Pagesix.

Девушка, которая имеет 11-летнего общего сына с рэпером по имени Сир подчеркнула, что очень разочарована поведением бывшего и хочет, чтобы мир знал правду о нем.

"Я устала защищать нашего сына, на которого ты не заслужил. Давай поговорим о твоих действиях, связанных с изнасилованием и физическим насилием надо мной. Ты разрушил последнюю надежду сохранить нашу семью и себя как отца. Ты разбил наши сердца", - написала она в Instagram.

Видео дня

Интересно, что сам 48-летний рэпер не комментирует эти слова.

А вот его представитель сказал, что мужчина хочет опеки над сыном и обратился в суд, потому что его бывшая фигурирует в скандале с рэпером Шоном "Дидди" Комбсом относительно торговли людьми. Поэтому 50 Cent переживает за безопасность потомка с такой матерью.

"Последние лживые и безосновательные обвинения Дафни Джой явно стали ответом на мое решение добиваться единоличной опеки над сыном. Мой сын Сир является моим приоритетом и держать его в безопасной среде - это моя единственная цель сейчас", - подчеркнул рэпер.

Напомним, недавно стало известно, что известного режиссера Романа Полански снова обвинили в сексуальном насилии несовершеннолетней.

Вас также могут заинтересовать новости: