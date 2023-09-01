Артист разозлился из-за того, что ему дали неработающий микрофон.

Известный рэпер 50 Cent попал в скандал. Несколько дней назад он выступал на сцене Crypto.com Arena и "взбесился" прямо на глазах у публики. Артист не сумел взять себя в руки и "психанул", в результате чего его фанатка получила серьезную травму.

Так, музыканту дали микрофон, когда он выбежал на сцену. 50 Cent попытался зачитать рэп, но понял, что его никто не слышит. Ему "подсунули" неисправный микрофон.

Это сильно разозлило рэпера, поэтому он швырнул микрофон прямо в публику. Однако едва ли артист догадывался, что произойдет дальше. Микрофон "отлетел" в сторону людей и ударил одну из зрительниц прямо по голове, разбив ей лоб.

Как сообщает TMZ, пострадавшей оказалась радиоведущая Бриана Монегейн. Она уже написала на рэпера заявление в полицию. Девушка считает, что 50 Cent должен ответить за свой поступок.

Между тем, адвокаты артиста уже прокомментировали инцидент. Они заявили, что их клиент не хотел травмировать фанатку.

"Давайте будем предельно честны: как я сказал полиции Лос-Анджелеса сегодня днем, мой клиент Кертис (также известный как 50 Cent) никогда бы никого намеренно не ударил микрофоном. Тот, кто говорит что-то другое, не владеет всеми фактами и дезинформирован", - заявил правозащитник рэпера.

Напомним, ранее похожий инцидент произошел с Карди Би. Она поскандалила с фанаткой прямо на концерте, а затем швырнула в нее микрофон.

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