Певица очень разозлилась на журналистку.

Недавно российская певица Алла Пугачева, которая выехала из страны-агрессор еще в начале полномасштабного вторжения, прогулялась по Лимассолу. Однако ее прогулка обернулась неприятным инцидентом.

Артистку встретила журналистка, которая начала задавать провокационные вопросы. Она спрашивала: "Вы планируете возвращаться в Россию?", "Вам нравится в Лимассоле?", "Почему вы уехали из России?"

Изначально примадонна ответила, что ей нравится Кипр, однако позже разозлилась и набросилась на журналистку.

Пугачева начала закрывать рукой камеру телефона, а затем и совсем выдала:

"Вы тупые и наглые. Я патриотка, а ты – нахалка".

При этом журналистка решила не останавливаться и продолжила задавать Алле Борисовне провокационные вопросы о России. Примадонна не выдержала и просто ушла.

Стоит отметить, что Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России в Израиль. Сейчас она находится на Кипре, а юморист уехал на гастроли. В начале большой войны Галкин выступал на концертах, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.

Напомним, ранее Максим Галкин на новых фото показал, как с годами изменилась Пугачева и их дети.

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