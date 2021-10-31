Телеведущая предстала в стильном образе.

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась в своем инста-блоге новой фотографией, на котором предстала в стильном мини-платье красного цвета и в босоножках на высоком каблуке.

Звезда позировала на красной дорожке. В таком образе Леся показала не только длинные ноги, но и узкую талию, которую подчеркнула поясом. Кроме того, изюминкой платья стали обнаженные плечи. Также Никитюк сделала хвост и дополнила "лук" украшениями.

"Это шикарно", "Эти ноги - мечта каждой девушки", "Шикарная", "Супер", "Ким Кардашьян отдыхает", "Ох и чертовка", "У вас трусы порвались", "Красотка", - пишут поклонники.

Читайте также"Попросила, чтобы он меня бросил": Нина Матвиенко впервые назвала причину расставания с мужемНапомним, ранее Леся Никитюк рассмешила поклонников архивным фото.

Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

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Автор: Диана Могилевич