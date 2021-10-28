Телеведущая показала фото из своего юношества.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем инста-блоге фотографию, которая была сделана еще в 2005 году.

В кадре Леся сидит на дереве в джинсах, кофте и кроссовках. Таким образом она пыталась поймать сотовую связь, чтобы позвонить маме.

"Разговор с мамой. 2005 год. После этого фото, как минимум, мне должны предложить контракт Киевстар, Диджус и даже Мобилич", - подписала фото Никитюк.

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"Ты ей сказала перезвонить за 1сек? Но случайно не успела и сняло гривну?", "У нас в деревне у бабы так было. Чтобы позвонить, нужно было вылезти на грушу", "Как же мы все тогда были похожи", "На дереве лучше тянет", "Ты сделала мое утро", "100% так и было, я на чердак вылезала, а зимой холодина, а поговорить то хочется", - пишут фаны.

Напомним, ранее ведущей Лесе Никитюк указали на возраст и посоветовали беречь здоровье.

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Автор: Диана Могилевич