Украинская тревел-блогер погибла в Тайланде: ее не могут похоронить
17:49, 11 августа 2020Звезды
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Валерия разбилась в ДТП.
Девушка погибла / instagram.com/ya___lerochka
Тревел-блогер Валерия, родом из Украины, разбилась в автомобильной аварии в Тайланде.
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Ее подруга Анна Токарева рассказала, что происшествие произошло в провинции Сураттхани 2 августа. При этом тело до сих пор не могут доставить на родину девушки. В результате ее не могут похоронить.
"02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребенка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani. Сейчас нам необходимо доставить тело на родину, в Украину, к родителям", - написала Токарева.
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