Монро поделилась архивными фото, где она еще в образе мужчины.

Украинская травести-дива Монро поделилась архивными фотографиями со студенческих времен, на которых она выглядет совсем иначе. Тогда звезда еще была в облике мужчины и все ее называли Александром Федяевым.

По словам Монро, даже в те времена ее часто путали с девушкой, ведь у нее была очень милая внешность.

"Какие у меня брови были в 16 лет! Да еще блонда, кудри - ну такая, знаешь, активная лесбиянка. Такая девушка-девушка - мужики знакомились, машины останавливались", - поделилась Монро в программе "Невероятная правда о звездах".

В студенческие годы Монро уже начала менять свой имидж. Она начала пользоваться косметикой и делать укладки. И если преподаватели и одногруппники к этому отнеслись с понимаем, то вот в школьные годы звезда ощутила на себе буллинг. По словам травести-дивы, ее "травили" за голос, за манеры и в целом за то, что она отличалась от других.

Напомним, ранее травести-дива Монро в естественном образе сделала сенсационное признание.

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Автор: Диана Могилевич