Она поделилась своим опытом.

Украинская травести-дива Монро призналась, что ходила недавно в военкомат и даже успела пройти военно-врачебную комиссию. О своем опыте она впервые рассказала в подкасте "Ночі Дівочі".

"Я была в ТЦК. Проходила там ВЛК. У меня есть документ - военный билет. А почему это вызывает шок? Я сама пошла красивая, сказала: "Добрый вечер", - отметила Монро.

Оказалось, что ей нужны были документы о поступлении на учебу, потому что те, что были раньше - потеряли свою актульность много лет назад. Поэтому Монро проконсольтировалась с юристами и пошла в ТЦК.

"Мне сложно об этом говорить, но я шла, как на расстрел. Я понимала, что будет либо отсрочка, либо тебя не снимают с воинского учета, а напишут "изъято". И все, я пошла. Я была готова на все, ради того документа по обучению. Но я ожидала взглядов, странного отношения к себе. Но все было хорошо, справку дали и даже просили фото со мной. Для меня это было до слез вот вся эта степень народной любви. Мне все хотели помочь", - рассказала Монро.

Травести-дива добавила, что будет адекватно реагировать, если ей все же принесут когда-то повестку.

Напомним, ведущий Анатолий Анатолич не смог встать на военный учет. Мужчина уже четыре раза ходил в ТЦК, но никак не может закрыть свой вопрос относительно документов.

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