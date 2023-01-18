Музыкант рассказал, что считает это и личной потерей, поскольку знал Монастырского и Енина.

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который после 24 февраля вступил в ТРО и посвятил все свое время помощи армии, прокомментировал гибель главы министерства внутренних дел Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и государственного секретаря Юрия Лубковича.

"Соболезнования родным и близким детей и взрослых, которые сегодня погибли в Броварах. Какая ужасная трагедия. Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей. Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая Победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!" - высказался Святослав Вакарчук.

Авиакатастрофа в Броварах: подробности

Утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет. Вскоре стало известно, что это был вертолет ГСЧС. На борту находились 9 человек. Среди них - глава МВД Денис Монастырский. Все пассажиры погибли.

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Сообщается, что вертолет упал на территорию детского сада. По состоянию на 12:30 известно о 18 погибших, трое из них - дети. 29 человек получили ранения разной степени тяжести.

В офисе генпрокурора заявили, что говорить о причинах трагедии рано, но правоохранители рассматривают все возможные версии катастрофы.

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