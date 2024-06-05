Тина Кароль впечатлила необычным урожаем в своем саду: 'Как это возможно?' (видео)

Она поделилась своими впечатлениями.

Певица Тина Кароль неоднократно рассказывала о том, что обожает выращивать разные фрукты и овощи на своем огороде. Она часто хвастается своим урожаем.

В этот раз она удивила своих поклонников, потому что на ее огороде вырос неожиданный для Украины фрукт.

Так, Кароль посадила ананас, и он дал свои плоды.

"У меня выросло кое-что необычное - ананас. Как это возможно? Киев, Украина. ананас", - рассказала артистка.

Также она похвасталась роскошными цветами в своем саду.

Интересно, что Кароль записала видео для своих поклонников в платье-комбинации нежно-розового цвета. В этом образе можно заметить декольте знаменитости. В целом Кароль выглядит очень женственно на фоне своего урожая.

Напомним, ранее Тина Кароль ослепила всех своим дерзким образом. Поклонники в восторге от потрясающего вида певицы.

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