"Особенный день": сияющая Тина Кароль сделала трогательное признание в своем Instagram (фото)

15 июня - это дата свадьбы Тины Кароль и ныне покойного Евгения Огира, от которого у Кароль остался сын.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новым пикантным снимком.

Фото она разместила в своем Instagram.

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Певица опубликовала коллаж из ярких фото, на которых она улыбается и буквально сияет.

"15 июня - мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!", - подписала фото она.

Отметим, что 15 июня - это дата свадьбы Тины Кароль и ныне покойного Евгения Огира, от которого у Кароль остался сын.

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