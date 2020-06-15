"Особенный день": сияющая Тина Кароль сделала трогательное признание в своем Instagram (фото)
15:27, 15 июня 2020Звезды
23 0
15 июня - это дата свадьбы Тины Кароль и ныне покойного Евгения Огира, от которого у Кароль остался сын.
Певица опубликовала коллаж из ярких фото / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новым пикантным снимком.
Фото она разместила в своем Instagram.
Читайте такжеЗвезда "Мажора" Павел Прилучный официально развелся с женой
Певица опубликовала коллаж из ярких фото, на которых она улыбается и буквально сияет.
"15 июня - мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!", - подписала фото она.
Отметим, что 15 июня - это дата свадьбы Тины Кароль и ныне покойного Евгения Огира, от которого у Кароль остался сын.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter