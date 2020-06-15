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"Особенный день": сияющая Тина Кароль сделала трогательное признание в своем Instagram (фото)

15:27, 15 июня 2020
Звезды
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Певица опубликовала коллаж из ярких фото / Instagram Тина Кароль

Фото она разместила в своем Instagram.

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Певица опубликовала коллаж из ярких фото, на которых она улыбается и буквально сияет. 

"15 июня - мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!", - подписала фото она.

Отметим, что 15 июня - это дата свадьбы Тины Кароль и ныне покойного Евгения Огира, от которого у Кароль остался сын.

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Теги: #певица#Тина Кароль