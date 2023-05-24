Украинская певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии и надела шума в сети. Она показалась в невероятно стильном и откровенном образе, который понравился ее поклонникам.
Так, знаменитость позировала в черных свободных штанах и бежевом корсете-конусе. На лицо она нанесла легкий макияж, а волосы оставила ровными.
Интересно, что пикантности образу добавило то, что певица решила не застегивать ширинку. Хоть ничего лишнего она не "засветила", образ все равно взбудоражил фолловеров.
В комментариях они написали Тине множество комплиментов. А сам пост за несколько часов набрал почти 30 тысяч лайков.
Что пишут в сети
- "Тиночка - та еще бестия"
- "Шикарная"
- "Какая крутая фотосессия"
- "Кайф для глаз"
- "Свободная и непокоримая"
- "Вау, прелесть"
Напомним, ранее Тина Кароль показала повзрослевшего сына, который как две капли воды похож на своего покойного отца.