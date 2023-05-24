Тина Кароль снялась в фотосессии / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии и надела шума в сети. Она показалась в невероятно стильном и откровенном образе, который понравился ее поклонникам.

Так, знаменитость позировала в черных свободных штанах и бежевом корсете-конусе. На лицо она нанесла легкий макияж, а волосы оставила ровными.

Интересно, что пикантности образу добавило то, что певица решила не застегивать ширинку. Хоть ничего лишнего она не "засветила", образ все равно взбудоражил фолловеров.

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В комментариях они написали Тине множество комплиментов. А сам пост за несколько часов набрал почти 30 тысяч лайков.

Тина Кароль предстала в стильном образе / Скриншот Instagram

Что пишут в сети

  • "Тиночка - та еще бестия"
  • "Шикарная"
  • "Какая крутая фотосессия"
  • "Кайф для глаз"
  • "Свободная и непокоримая"
  • "Вау, прелесть"
Тина Кароль снялась в фотосессии / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Тина Кароль показала повзрослевшего сына, который как две капли воды похож на своего покойного отца.

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