Поклонники засыпали ее комплиментами.

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии и надела шума в сети. Она показалась в невероятно стильном и откровенном образе, который понравился ее поклонникам.

Так, знаменитость позировала в черных свободных штанах и бежевом корсете-конусе. На лицо она нанесла легкий макияж, а волосы оставила ровными.

Интересно, что пикантности образу добавило то, что певица решила не застегивать ширинку. Хоть ничего лишнего она не "засветила", образ все равно взбудоражил фолловеров.

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В комментариях они написали Тине множество комплиментов. А сам пост за несколько часов набрал почти 30 тысяч лайков.

Что пишут в сети

"Тиночка - та еще бестия"

"Шикарная"

"Какая крутая фотосессия"

"Кайф для глаз"

"Свободная и непокоримая"

"Вау, прелесть"

Напомним, ранее Тина Кароль показала повзрослевшего сына, который как две капли воды похож на своего покойного отца.

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