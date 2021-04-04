Фанаты отметили, что певица выглядит потрясающе.

Украинская певица Тина Кароль предстала на новом фото в роскошном черном платье в пол.

Читайте такжеЗнойная модель без белья засветилась в прозрачном топе

Его главной особенностью является то, что оно оголяет ножки, плечики и животик певицы. Дополнила Тина такой яркий образ блестящими босоножками на каблуке, а также сделала рыбий хвост.

На фото Кароль сидит на стульчике и томно смотрит в камеру, подперев одной рукой подбородок.

"Шикарная", "Как можно осуждать женщину за манеру одеваться, если она практически голая?", "Уфффф Тина, зачем так по сердцу", "Не узнать", "Красотка", - пишут поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич