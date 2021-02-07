Украинская певица Тина Кароль приобрела участок земли в Карпатах. Там она планирует построить дом.
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Об этом говорится в программе "Светская жизнь".
"У меня еще ничего не построено, но увеличилась территория. Сейчас имею 4 гектара, но мы боремся, чтобы было немного иначе. Там горная местность, там живут мои друзья", - сказала Кароль в интервью ведущей программы Кате Осадчей.
Также Кароль сказала, что вовсе не стесняется того, что купила землю в Карпатах. По ее словам, когда работники соответствующих госслужб узнали, где будет жить певица, сразу подняли цены на земли, которые находятся рядом.
"Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет аккуратно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают"", - подытожила Кароль.
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