Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что получил повестку от военкомата. Несмотря на то, что это произошло еще за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, он все равно встал на учет.
В интервью Олегу Борисову он сказал, что пока занимается благотворительностью в тылу, но если придется идти на фронт - он это сделает.
"Повестка мне приходила. Я, на самом деле, был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет и все. С одной стороны, я не лучше и не хуже всех. А с другой, война – это механизм, без каких-то частей этот механизм не будет работать. Пока у меня есть возможность быть полезным, собирать деньги, привлекать международное внимание, я буду это делать", – сказал Тимур.
Он добавил, что в 2022 году провел 100 мероприятий, а вырученные деньги передал ВСУ. В целом он собрал более 300 миллионов гривень. Кроме того, в благотворительности задействована и супруга Мирошниченко. Благодаря общим проектам они заработали для ВСУ более 2 миллионов гривень.
Напомним, Тимур Мирошниченко начал процесс усыновления ребенка.