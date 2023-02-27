Пока он остается в тылу, но готов при необходимости идти на фронт.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что получил повестку от военкомата. Несмотря на то, что это произошло еще за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, он все равно встал на учет.

В интервью Олегу Борисову он сказал, что пока занимается благотворительностью в тылу, но если придется идти на фронт - он это сделает.

"Повестка мне приходила. Я, на самом деле, был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет и все. С одной стороны, я не лучше и не хуже всех. А с другой, война – это механизм, без каких-то частей этот механизм не будет работать. Пока у меня есть возможность быть полезным, собирать деньги, привлекать международное внимание, я буду это делать", – сказал Тимур.

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Он добавил, что в 2022 году провел 100 мероприятий, а вырученные деньги передал ВСУ. В целом он собрал более 300 миллионов гривень. Кроме того, в благотворительности задействована и супруга Мирошниченко. Благодаря общим проектам они заработали для ВСУ более 2 миллионов гривень.

Напомним, Тимур Мирошниченко начал процесс усыновления ребенка.

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