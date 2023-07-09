Сеть продолжает бурно обсуждать охранника президента Украины Владимира Зеленского. Максим Донец украл сердца женщин, клипы с ним - тренд в TikTok.
Недавние фото и видео охранника из Львова вызвали новую волну славы. В Telegram-каналах даже начали называть его "терминатором". Впрочем, о мужчине мало что известно, он остается довольно закрытым от публичности лицом.
Между тем украинки активно комментируют новые видео с охранником. Они пишут, что гордятся мужчиной и восхищаются его красотой. Также в комментариях отмечают:
- "Такие красавчики только в Украине! Спасибо за службу"
- "Ну просто краш, я не могу!"
- "А это законно быть таким красивым?"
Охранник Зеленского стал "крашем" украинок - видео
Кроме этого, пользователи сети уже создали фан-аккаунты, посвященные охраннику. В одном из таких даже сделали видео, в котором показали, как Максим Донец изменился за несколько лет.
Что известно о Максиме Донце
Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, что в 2019 году Донец стал начальником Службы безопасности президента Украины. Он родился в Кривом Роге Днепропетровской области.
О личной жизни охранника Зеленского ничего не известно. Мужчина не ведет соцсети и не рассказывает о себе.