Видео с ним "вирусятся" в TikTok и не "выпадают" из трендов уже несколько месяцев.

Сеть продолжает бурно обсуждать охранника президента Украины Владимира Зеленского. Максим Донец украл сердца женщин, клипы с ним - тренд в TikTok.

Недавние фото и видео охранника из Львова вызвали новую волну славы. В Telegram-каналах даже начали называть его "терминатором". Впрочем, о мужчине мало что известно, он остается довольно закрытым от публичности лицом.

Между тем украинки активно комментируют новые видео с охранником. Они пишут, что гордятся мужчиной и восхищаются его красотой. Также в комментариях отмечают:

"Такие красавчики только в Украине! Спасибо за службу"

"Ну просто краш, я не могу!"

"А это законно быть таким красивым?"

Охранник Зеленского стал "крашем" украинок - видео

Кроме этого, пользователи сети уже создали фан-аккаунты, посвященные охраннику. В одном из таких даже сделали видео, в котором показали, как Максим Донец изменился за несколько лет.

Что известно о Максиме Донце

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, что в 2019 году Донец стал начальником Службы безопасности президента Украины. Он родился в Кривом Роге Днепропетровской области.

О личной жизни охранника Зеленского ничего не известно. Мужчина не ведет соцсети и не рассказывает о себе.

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