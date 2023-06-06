Артисты призывают людей не забывать о животных.

Украинские звезды, как и большинство жителей нашей страны, не могут оправиться после того, что Россия устроила подрыв Каховской ГЭС. Артисты не скрывают своих эмоций. Кроме этого, звезды обратились к людям, которым приходится эвакуироваться из-за подтопления.

Местное население просят не забывать о животных. Кто из известных артистов напомнил жителям подтопленных населенных пунктов о важном - читайте ниже.

Даша Астафьева

Певица, которая любит собак и всегда помогает животным, не смогла игнорировать ситуацию. Она распространила пост, в котором говорится о важном правиле во время эвакуации.

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"Во время эвакуации возьмите животных с собой. Если это невозможно - отвяжите их и выпустите. Дайте им шанс спастись самостоятельно", - говорится в посте, который "репостнула" Астафьева.

Ольга Сумская

Украинская актриса также не осталась в стороне. На своей странице в Instagram Сумская разместила видео со спасением собаки. Пес едва не погиб в воде, если бы не правоохранители, спасшие животное.

"Жители Херсонщины, если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о домашних животных: отпустите с цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой. Дайте пушистым шанс на спасение", - написала актриса.

Маша Ефросинина

Ведущая напомнила о животных, которые погибают из-за затопления. Ефросинина "репостнула" иллюстративное фото, на котором изображен скот и собаки. Животные не могут сбежать, если их оставить привязанными или закрытыми.

"Несмотря на все давайте оставаться людьми", - подчеркнула Ефросинина.

Алексей Дурнев

Блогер и шоумен также беспокоится о животных, которые страдают из-за преступлений оккупантов. Дурнев поделился постом от украинской организации, которая помогает четвероногим.

В посте говорится, что волонтеры и владельцы приютов для животных могут обращаться за помощью. Организация занимается спасением и призывает людей не оставлять четвероногих в опасности.

Андрей Бедняков

Ведущий обратился в Stories к жителям Херсонской области. Он эмоционально призвал людей не забывать о животных. Также Бедняков попросил неравнодушных местных спасать четвероногих, которых уже бросили.

"Спасите соседских собак, кошек и других. Снимайте с цепей, не дадим им погибнуть! Давайте отличаться от тех "животных", которые все это наделали", - написал ведущий.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Они разрушили дамбу, из-за чего вода начала затоплять населенные пункты рядом с водохранилищем. Масштабы катастрофы шокировали, украинские звезды не могли сдержать эмоций.

Ранее уже стало известно, что группа Океан Эльзы объявила срочный сбор средств для помощи херсонцам. А певица Руслана показала, как выглядела Каховская ГЭС до подрыва.

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