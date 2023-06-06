Украинская группа Океан Эльзы во главе со Святославом Вакарчуком объявила срочный сбор средств на помощь ГСЧС Херсона. Сейчас спасатели занимаются эвакуацией пострадавшего от подтопления местного населения.
Чтобы минимизировать техногенной и экологической катастрофы, ГСЧС планирует закупить мотопомпы. Поскольку оборудование просят поставить как можно скорее, всех просят приобщиться к сбору.
"Относительно подрыва Каховской ГЭС. Кратко. Пункт-база. #RussiaIsATerroristState. Пункт #1. Действуем вместе прямо сейчас! Для ГСЧС Херсона срочно закупаем дополнительные мотопомпы для откачки грязной воды (их нужно будет много)", - сказано на странице группы Океана Эльзы.
Взрыв Каховской ГЭС: детали
Рано утром 6 июня стало известно, что захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого подтопило прилегающие населенные пункты, в том числе и Херсон.
Взрыв вероятно произошел около 2:30 ночи. Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, по результатам которого в регионе была объявлена эвакуация.
Согласно прогнозу, сего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Подрыв дамбы может повлиять и на работу ЗАЭС из-за невозможности обеспечить водяное охлаждение.
Ранее УНИАН писал, что украинские звезды отреагировали на подрыв дамбы.