Артисты передадут деньги Херсонской ГСЧС.

Украинская группа Океан Эльзы во главе со Святославом Вакарчуком объявила срочный сбор средств на помощь ГСЧС Херсона. Сейчас спасатели занимаются эвакуацией пострадавшего от подтопления местного населения.

Чтобы минимизировать техногенной и экологической катастрофы, ГСЧС планирует закупить мотопомпы. Поскольку оборудование просят поставить как можно скорее, всех просят приобщиться к сбору.

"Относительно подрыва Каховской ГЭС. Кратко. Пункт-база. #RussiaIsATerroristState. Пункт #1. Действуем вместе прямо сейчас! Для ГСЧС Херсона срочно закупаем дополнительные мотопомпы для откачки грязной воды (их нужно будет много)", - сказано на странице группы Океана Эльзы.

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Взрыв Каховской ГЭС: детали

Рано утром 6 июня стало известно, что захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого подтопило прилегающие населенные пункты, в том числе и Херсон.

Взрыв вероятно произошел около 2:30 ночи. Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, по результатам которого в регионе была объявлена эвакуация.

Согласно прогнозу, сего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Подрыв дамбы может повлиять и на работу ЗАЭС из-за невозможности обеспечить водяное охлаждение.

Ранее УНИАН писал, что украинские звезды отреагировали на подрыв дамбы.

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