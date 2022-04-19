Бедняков показал жуткие кадры из Мариуполя.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, что российские оккупанты сделали с его родным городом Мариуполем.

По словам ведущего, он каждый день думает о Мариуполе. Оккупанты уничтожили Драмтеатр, школу и дом, в котором жил Андрей.

"Моего родного города уже нет. От него почти ничего не осталось. Не было, пожалуй, и часа, чтобы я не думал о Мариуполе. Людей пришли "спасать". Бросили свой "спасательный круг" практически на весь город. Бросили его на Драмтеатр, мою школу, мой дом, где я жил. Бросили во дворец культуры, где я работал. Бросили на стадион, куда я приходил с родителями", – написал Андрей.

При этом он добавил, что в Мариуполе есть военные, которые защищают город и борются за жизнь каждого жителями.

"Знайте, вся Украина молится. О вас знает весь мир! Я, как и миллионы украинцев, очень жду деблокады. Помочь уехать людям и помочь нашим воинам. Потому что Мариуполь – это Украина", - добавил ведущий.

Напомним, у Беднякова умерла мама, она жила в Мариуполе.

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