Шоумен говорит, что девочке было непросто принять решение касательно дальнейшего обучения в условиях полномасштабной войны.

Украинский телеведущий Александр Педан рассказал, куда будет поступать в этом году его 17-летняя дочь. По словам шоумена, Валерия решила оставаться в Украине и получать высшее образование именно на Родине. Педан подчеркивает - это решение принадлежит исключительно его наследнице, никакого давления со стороны не было, хотя он, как отец, очень переживает.

"Моя боль, как отца, у которого дочь абитуриентка, совпадает с болью 90 процентов украинцев, чьи дети также не знают, куда поступать. Трудно поехать куда-то, трудно получить информацию. А потом молодежь вступает туда, где близко домой, где дешевле домой, где дешевле, или где престижно, модно, где училась вся династия. Это не правильно. Будущие студенты должны самостоятельно выбирать свой путь", — поделился Педан, пишет "ТСН".

Он говорит, что конкретное учебное заведение Лера еще не выбрала.

"Мы сели с Лерой и поговорили. Это было ее решение. Я пытался не давить. Родители не должны давить на детей. Но мы решили, что она будет учиться в Украине", - добавил Педан.

Также Александр отметил, что они с дочкой объездили очень много вузов.

Напомним, шоумен Александр Педан рассказал, как говорит с 5-летним сыном о войне.

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