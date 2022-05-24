Телеведущий так и не смог объяснить сыну, почему россияне напали на украинцев.

Украинский телеведущий Александр Педан рассказал, что старается общаться о войне со своим пятилетним сыном как со взрослым. Однако так было не всегда. Когда 24 февраля все проснулись от обстрелов, Александр сказал сыну Марику, что их ждет приключение и они срочно должны ехать к бабушке.

В интервью Сергею Никитюку для YouTube-проекта "Предметка" Педан рассказал, что они с супругой смогли найти подход к сыну. Чтобы максимально сгладить стресс от переезда и новостей о бомбежках, телеведущий старается больше времени проводить с ребенком, чтобы обеспечить ему то самое беззаботное детство, которое пытаются забрать рашисты.

"Сейчас у сына проскакивают разные фразочки. Например, мы едем где-нибудь, а у него в руках небольшой фонарик. Я говорю: "Марик, ты знаешь, что им нельзя светить в глаза. Это очень опасно". А он мне: "А рашанцам можно?". У него периодически просматривается посыл, что это плохие люди. Останавливаю его и объясняю, что мирных мы не бьем, убиваем только тех, кто на нас нападает. Я совершенно откровенен с ним. Говорю, что у нас сейчас идет война. Единственный, самый простой вопрос от пятилетнего ребенка, на который я не могу ответить, это: "А почему они на нас нападают?". Это ужасает. У меня и для себя нет ответа", - рассказал Александр Педан.

Напомним, лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк уехал воевать на восток Украины.

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