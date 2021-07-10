Известная американская супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, подогрела слухи о новом романе.
В своем Instagram 24-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она целуется с арт-директором из Нью-Йорка Марком Калманом.
В подписи к фото модель намекнула на то, что она любима.
На снимках Белла позирует в каннском отеле с видом на Лазурный берег.
До этого модель не была связана ни с кем романтическими отношениями после разрыва с канадским певцом The Weeknd в 2019 году. Однако в марте появились слухи о ее новом романе.
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