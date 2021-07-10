Модель Белла Хадид опубликовала фото поцелуя с арт-директором Марком Калманом.

Известная американская супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, подогрела слухи о новом романе.

В своем Instagram 24-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она целуется с арт-директором из Нью-Йорка Марком Калманом.

В подписи к фото модель намекнула на то, что она любима.

На снимках Белла позирует в каннском отеле с видом на Лазурный берег.

До этого модель не была связана ни с кем романтическими отношениями после разрыва с канадским певцом The Weeknd в 2019 году. Однако в марте появились слухи о ее новом романе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц