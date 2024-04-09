Избранница актера рассказала, что они уже два года вместе.

Известный украинский актер, секс-символ киноиндустрии Тарас Цымбалюк показал романтическое видео со своей возлюбленной. Вместе с девушкой они снялись в фотосессии для ее бренда одежды.

Как известно, избранница Цымбалюка - Светлана Готочкина. Девушка также опубликовала на своей странице Instagram видео с актером. На нем звездная пара мило дурачится, обнимается и целуется, но при этом они демонстрируют новинки из коллекции бренда одежды Готочкиной.

На видео влюбленные одеты в парные образы, в частности джинсы свободного кроя, кожаные куртки и кроссовки. Светлана лаконично подписала свое сообщение, где указала, что они с Тарасом уже два года в отношениях.

"И так уже второй год", - написала любимая актера и добавила эмоджи в виде сердца.

Что известно об отношениях Тараса Цымбалюка

Как известно, в течение нескольких лет Цымбалюк встречался с актрисой Викторией Варлей, которая сейчас проживает в США и уже родила ребенка от американца. Тарас и Виктория познакомилась на съемках украинского сериала. Однако их отношения были насыщены драмой: пара постоянно ссорилась, они расходились, но потом снова сходились.

После Варлей актер закрутил роман с украинским дизайнером и визажистом Тиной Антоненко. Пара даже успела пожениться, однако во время полномасштабного вторжения они расстались. Причиной разрыва стало то, что влюбленные не смогли вместе справиться со стрессом во время войны, который повлиял на их отношения.

Впоследствии Тарас признался, что он уже в новых отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. В декабре 2023 года актер показал первые черно-белые фотографии с любимой.

Напомним, ранее Тарас Цимбалюк встал на защиту коллег-женщин, которых хейтят за отдых за границей.

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