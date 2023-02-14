Актер поделился серией фото со своей девушкой.

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал стальной пресс и жаркие объятия со своей девушкой - Светланой Готочкиной. В День всех влюбленных артист рассказал о чувствах и разместил много фото с избранницей

"Обязательно будьте влюбленными! Чувства - оружие! Берегите и приумножайте любовь: она одержит победу во что бы то ни стало! Этот день важен! Пусть он существует только ради того, чтобы остановиться на мгновение и в который раз подумать о человеке, который делает тебя счастливее! Я точно знаю: без любви жизнь неполноценна! И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций ... Цените каждую минуту вместе, потому что жизнь, как видите, стала еще более бесценной! И это все благодаря чувствам, которые нас мотивируют и укрепляют", - написал Цымбалюк в Instagram.

На нежных фото Цимбалюк позирует рядом со своей возлюбленной. Поклонники пришли в восторг. В комментариях актеру и его девушке желают счастья. Однако фанатки оценили еще и стальной пресс Цымбалюка.

Видео дня

На одном из фото актер позирует с обнаженным торсом. Готочкина обнимает его и будто прячется за его мужественным плечом. Фанатки пишут, что они завидуют девушке, потому что ей посчастливилось украсть сердце красавца.

Напомним, ранее стало известно, что новая девушка Цымбалюка была участницей "Холостяка".

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