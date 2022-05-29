Артистка записала кадры, когда прогуливалась с ребенком.

Украинская певица Светлана Тарабарова показала последствия обстрелов со стороны российских оккупантов в селе Дмитривка под Киевом. Населенный пункт расположен вблизи Житомирской трассы, где еще недавно велись активные бои.

В своем Instagram-блоге звезда показала, как прогуливается с сыном Иваном рядом с разрушенными домами.

"Мы гуляем по городу и рассматриваем, к сожалению, уже привычные для нас руины. Научились жить здесь и сейчас. Ценить каждый момент. Уже стадия принятия, наверное. К примеру, Иван хочет посидеть в сожженном экскаваторе. Максимальный проклятие для уродов. Верю в ВСУ, Украину и справедливость", - сказала певица Светлана Тарабарова на видео.

Напомним, Эктор Хименес-Браво поехал в обстреливаемый Харьков.

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