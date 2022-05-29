Кулинар решил пройти курсы по военной подготовке.

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил пройти курсы по военной подготовке, чтобы иметь возможность защитить себя в случае нападения рашистов на его дом. Недавно он отправился на передовую в Харьков, который постоянно обстреливают оккупанты. Об этом Хименес-Браво сообщил в своем Instagram-блоге.

"Харьков – это Украина! Слава защитникам, волонтерам, медикам и всем, кто защищает Украину. Харьков - это один из городов, подвергшихся тотальным бомбардировкам со стороны фашистской россии. Здесь такой ужас. Но Харьков держится, как и его люди в боевом настроении. Мы победили уже в трех областях Украины. Все впереди. Ждите, орки проклятые. Слава Украине!", - написал шеф-повар.

Напомним, Злату Огневич продолжает преследовать сумасшедший маньяк.

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