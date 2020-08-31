Больные коронавирусом украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина выступили в первом эфире обновленного сезона "Танцев со звездами".
Впрочем, из-за болезни и необходимости изоляции свой танец пара выполняла во дворе дома Фреймут, передает ТСН.
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Она рассказала, что пока ни у нее, ни у ее партнера по паркету нет температуры и чувствуют себя они довольно неплохо. А поскольку они долго готовились, то не смогли пропустить эфир и не станцевать фокстрот.
Романтический танец пара исполнила под песню "Спи себе сама" группы "Скрябин".
Судьи высоко оценили выступление пары, отметив легкость и нежность ведущей.
"Я аплодирую стоя. Оля, ты такая нежная, такая бледненькая, такая недосягаемая, как цветочек Эдельвейса. Я умоляла Боженьку, чтобы вдруг во время танца ты не упала в обморок. Сегодняшние ваши танцы были как пейзажи Ренуара. Они были насыщены палитрой сверхлегких касаний. Спасибо вам", - прокомментировала выступление ведущей Екатерина Кухар.
А Влад Яма оценил жажду участия в шоу пары, даже несмотря на болезнь.
"Молодцы, что станцевали. Танец он вообще лечит, а если на свежем воздухе, то я думаю, что тем более. Действительно было очень хрупко, но хочется увидеть вас настоящими, танцующими именно здесь. Возвращайтесь!", - сказал Яма.
Григорий Чапкис также остался доволен фокстротом пары.
В итоге пара получила достаточно высокий балл от судей - 26.
Отмечается, что, в отличие от Ольги Фреймут, другая участница, заболевшая COVID-19, Дарья Петрожицкая на паркет шоу так и не смогла выйти. Сейчас звезда активно борется с заболеванием.
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