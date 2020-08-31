Ольга Фреймут рассказала, что пока ни у нее, ни у ее партнера по паркету нет температуры и чувствуют себя они довольно неплохо.

Больные коронавирусом украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина выступили в первом эфире обновленного сезона "Танцев со звездами".

Впрочем, из-за болезни и необходимости изоляции свой танец пара выполняла во дворе дома Фреймут, передает ТСН.

Читайте такжеAlyona Alyona зажгла на шоу "Танцы со звездами": Повар вызвала ее на батл (видео)

Она рассказала, что пока ни у нее, ни у ее партнера по паркету нет температуры и чувствуют себя они довольно неплохо. А поскольку они долго готовились, то не смогли пропустить эфир и не станцевать фокстрот.

Романтический танец пара исполнила под песню "Спи себе сама" группы "Скрябин".

Судьи высоко оценили выступление пары, отметив легкость и нежность ведущей.

"Я аплодирую стоя. Оля, ты такая нежная, такая бледненькая, такая недосягаемая, как цветочек Эдельвейса. Я умоляла Боженьку, чтобы вдруг во время танца ты не упала в обморок. Сегодняшние ваши танцы были как пейзажи Ренуара. Они были насыщены палитрой сверхлегких касаний. Спасибо вам", - прокомментировала выступление ведущей Екатерина Кухар.

А Влад Яма оценил жажду участия в шоу пары, даже несмотря на болезнь.

"Молодцы, что станцевали. Танец он вообще лечит, а если на свежем воздухе, то я думаю, что тем более. Действительно было очень хрупко, но хочется увидеть вас настоящими, танцующими именно здесь. Возвращайтесь!", - сказал Яма.

Григорий Чапкис также остался доволен фокстротом пары.

В итоге пара получила достаточно высокий балл от судей - 26.

Отмечается, что, в отличие от Ольги Фреймут, другая участница, заболевшая COVID-19, Дарья Петрожицкая на паркет шоу так и не смогла выйти. Сейчас звезда активно борется с заболеванием.

Танцы со звездами: новости

30 августа стартовал новый сезон шоу "Танцы со звездами". В проекте примут участие 14 пар: чем удивят зрителей?

Жгучая партнерша Иракли Макацарии в "Танцах со звездами" станет в пару с другим

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина приняла вызов от актрисы Дарьи Петрожицкой и выйдет на паркет новых "Танцев со звездами"

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Александр Топчий