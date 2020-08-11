Стало известно, с кем Ольга Фреймут выйдет на паркет "Танцев со звездами"

Ее партнером стал хореограф Илья Падзина.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут стала участницей нового сезона "Танцев со звездами".

Читайте такжеОльга Фреймут станет участницей нового сезона "Танцев со звездами"

На паркет звезда выйдет с хореографом многих телевизионных проектов Ильей Падзиной.

"Злата (дочь ведущей - УНИАН) некоторое время следила за деятельностью Ильи, она давно занимается танцами и сказала, что Падзина в мире танцовщиков пользуется высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе. С момента знакомства я ни разу не пожалела - Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по 5:00 в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", - сказала Ольга.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram