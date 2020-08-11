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Стало известно, с кем Ольга Фреймут выйдет на паркет "Танцев со звездами"

13:30, 11 августа 2020
Звезды
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Оля показала фото / instagram.com/freimutolia

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На паркет звезда выйдет с хореографом многих телевизионных проектов Ильей Падзиной. 

"Злата (дочь ведущей - УНИАН) некоторое время следила за деятельностью Ильи, она давно занимается танцами и сказала, что Падзина в мире танцовщиков пользуется высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе. С момента знакомства я ни разу не пожалела - Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по 5:00 в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", - сказала Ольга.

Илья Падзина / instagram.com/ilyapadzina

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