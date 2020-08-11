Стало известно, с кем Ольга Фреймут выйдет на паркет "Танцев со звездами"
13:30, 11 августа 2020Звезды
190 0
Ее партнером стал хореограф Илья Падзина.
Оля показала фото / instagram.com/freimutolia
Украинская телеведущая Ольга Фреймут стала участницей нового сезона "Танцев со звездами".
Читайте такжеОльга Фреймут станет участницей нового сезона "Танцев со звездами"
На паркет звезда выйдет с хореографом многих телевизионных проектов Ильей Падзиной.
"Злата (дочь ведущей - УНИАН) некоторое время следила за деятельностью Ильи, она давно занимается танцами и сказала, что Падзина в мире танцовщиков пользуется высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе. С момента знакомства я ни разу не пожалела - Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по 5:00 в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", - сказала Ольга.
Илья Падзина / instagram.com/ilyapadzina
Другие звездные новости:
- Слава Каминская стала участницей нового сезона "Танцев со звездами"
- Названо имя партнера экс-"виагры" Санты Димопулос в шоу "Танцы со звездами"
- Настя Каменских и Катя Осадчая показали зажигательный танец
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter