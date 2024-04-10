Девушка потеряла ребенка.

Жена певца и победителя 10 сезона талант-шоу "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - рассказала о трагедии, произошедшей недавно в их семье. Девушка потеряла ребенка.

Об этом 25-летняя Иванна откровенно решила сказать в своем Instagram и поделилась подробностями тяжелой утраты.

"Я уже пережила и отпустила свою боль. Готова с вами поделиться", - написала она и опубликовала снимок УЗИ.

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А дальше отметила, что все произошло очень быстро и непонятно. Она до сих пор не может поверить, что не будет ребенка, однако пытается продолжать жить дальше.

"В один день ты узнаешь, что ты беременна и у тебя сразу куча мыслей, планов ... Ты видишь перед собой целую новую жизнь, о многом начинаешь мечтать и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. И ты с такого счастливого периода быстро падаешь в такую пропасть печали, страха, разочарования... Но я уже все прожила и понимаю, что нужно жить дальше. У меня есть дочь Лизочка. Верю, что все будет хорошо. Берегите себя и любите себя", - рассказала Иванна.

Девушка добавила, что две недели жила в постоянном стрессе и ничего не помогало справиться с болью.

"У меня болело все. Так сильно болел живот, но врач сказал, что ничего не будем делать. А просто попробуем гормонами вызвать еще раз менструацию, чтобы пошел новый цикл. И возможно, не надо будет вмешиваться туда хирургически. Обезболивающие не помогали, меня тошнило, так плохо было. Но сейчас вроде стало немного легче", - подчеркнула она.

К слову, в 2020 году Роман Сасанчин начал встречаться с Иванной, которая потом стала его женой. Через год пара впервые стала родителями. Сейчас супруги воспитывают дочь Лизу, которой три года.

Напомним, ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, как потеряла ребенка 15 лет назад.

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