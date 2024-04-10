Жена Сасанчина рассказала о потере ребенка / фото инстаграм Иванны

Жена певца и победителя 10 сезона талант-шоу "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - рассказала о трагедии, произошедшей недавно в их семье. Девушка потеряла ребенка.

Об этом 25-летняя Иванна откровенно решила сказать в своем Instagram и поделилась подробностями тяжелой утраты.

"Я уже пережила и отпустила свою боль. Готова с вами поделиться", - написала она и опубликовала снимок УЗИ.

Видео дня
Скриншот сторис Иванны

А дальше отметила, что все произошло очень быстро и непонятно. Она до сих пор не может поверить, что не будет ребенка, однако пытается продолжать жить дальше.

"В один день ты узнаешь, что ты беременна и у тебя сразу куча мыслей, планов ... Ты видишь перед собой целую новую жизнь, о многом начинаешь мечтать и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. И ты с такого счастливого периода быстро падаешь в такую пропасть печали, страха, разочарования... Но я уже все прожила и понимаю, что нужно жить дальше. У меня есть дочь Лизочка. Верю, что все будет хорошо. Берегите себя и любите себя", - рассказала Иванна.

Скриншот сиорис Иванны

Девушка добавила, что две недели жила в постоянном стрессе и ничего не помогало справиться с болью.

"У меня болело все. Так сильно болел живот, но врач сказал, что ничего не будем делать. А просто попробуем гормонами вызвать еще раз менструацию, чтобы пошел новый цикл. И возможно, не надо будет вмешиваться туда хирургически. Обезболивающие не помогали, меня тошнило, так плохо было. Но сейчас вроде стало немного легче", - подчеркнула она.

К слову, в 2020 году Роман Сасанчин начал встречаться с Иванной, которая потом стала его женой. Через год пара впервые стала родителями. Сейчас супруги воспитывают дочь Лизу, которой три года.

Роман с женой Иванной и дочерью / фото инстаграм Иванны

Напомним, ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, как потеряла ребенка 15 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: