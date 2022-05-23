Ирина Горовая раскрыла подробности ссоры.

Украинский продюсер Ирина Горовая в первые дни войны вывезла детей за границу. Позже она решилась вернуться в Киев, но одна.

Но ее сын Андрей Потапенко слишком близко к сердцу воспринял эту ситуацию и заявил, что мама его предала. А все потому, что он тоже хотел в Украину, но возвращаться ему небезопасно.

"Он очень хочет вернуться домой. Ни дня у Андрея не было ни депрессии, ни страха, хотя он все видел. И когда он узнал, что я еду в Киев, он говорил: "Как ты могла? Ты меня бросила", - сказала Горовая в программе "Слава+".

Также Горовая добавила, что летом обязательно заберет сына в Киев, но ненадолго. Они вместе проведут небольшие каникулы, а затем он вновь отправиться в Европу на учебу.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказала, как приютила в подвале 30 человек во время обстрела.

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