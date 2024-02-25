Пара уже долгое время не публикует общие фотографии.

Второй сын супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов - Ромео - разошелся со своей девушкой моделью Мией Реган. Пара была вместе 5 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летний парень долгое время не публикует совместных фото в соцсетях, а Мия якобы поехала одна в Италию на модный показ. Поговаривают, что причиной расставания стала серьезная ссора экс-влюбленных.

"Ромео и Мия поссорились и сейчас они не вместе. Пара раньше жила вместе, но Мия, несмотря на все, переехала к своим родителям. Когда-то они уже завершали отношения, а потом снова сходились, но на этот раз все кажется серьезнее - переезд Мии указывает на то, что это нечто большее, чем просто спор", - говорят инсайдеры.

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Последний раз они вместе посещали премию "British Fashion Awards 2023" в декабре прошлого года.

Сейчас ни Ромео, ни Мия не комментируют свой разрыв.

Что известно об отношениях Ромео и Мии

Пара начала встречаться еще тогда, когда им было 16 лет. Ранее Ромео говорил о том, что вдохновился женитьбой старшего брата и задумался сыграть свою свадьбу. Но предложение руки и сердца Мии он так и не сделал.

Напомним, недавно актер Том Круз неожиданно разошелся с россиянкой Эльсиной Хайровой.

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