Второй сын супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов - Ромео - разошелся со своей девушкой моделью Мией Реган. Пара была вместе 5 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
21-летний парень долгое время не публикует совместных фото в соцсетях, а Мия якобы поехала одна в Италию на модный показ. Поговаривают, что причиной расставания стала серьезная ссора экс-влюбленных.
"Ромео и Мия поссорились и сейчас они не вместе. Пара раньше жила вместе, но Мия, несмотря на все, переехала к своим родителям. Когда-то они уже завершали отношения, а потом снова сходились, но на этот раз все кажется серьезнее - переезд Мии указывает на то, что это нечто большее, чем просто спор", - говорят инсайдеры.
Последний раз они вместе посещали премию "British Fashion Awards 2023" в декабре прошлого года.
Сейчас ни Ромео, ни Мия не комментируют свой разрыв.
Что известно об отношениях Ромео и Мии
Пара начала встречаться еще тогда, когда им было 16 лет. Ранее Ромео говорил о том, что вдохновился женитьбой старшего брата и задумался сыграть свою свадьбу. Но предложение руки и сердца Мии он так и не сделал.
Напомним, недавно актер Том Круз неожиданно разошелся с россиянкой Эльсиной Хайровой.