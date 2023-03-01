Актриса показала театр, в который регулярно приезжала выступать до войны.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская побывала в Харькове. До полномасштабной войны она регулярно бывала тут со спектаклями. Сегодня город пребывает под почти непрерывными обстрелами со стороны россиян. У себя в Instagram Сумская показала несколько снимков.

Одна из фотографий была сделана на площади Свободы, где звезда лично увидела разрушенное здание горсовета - туда еще в начале большой войны прилетела российская ракета. Также она сфотографировалась возле здания театра - оно тоже повреждено.

"Родной, несокрушимый Харьков! Наконец! Боже, как мы соскучились", - написала Сумская.

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Отметим, что сейчас Ольга Сумская приехала в Харьков вместе со своими коллегами, чтобы выступить в театре.

Что Ольга Сумская делает во время войны

Артистка, как и многие другие звезды, пользуется своей популярностью - у себя в Instagram-блоге она публикует важные новости, призывает поклонников правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также рассказывает, как выживает в условиях отключения света. Кроме того Сумская ездит с выступлениями с благотворительной целью.

Напомним, Ольга Сумская разрыдалась в прямом эфире из-за дочери в России.

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