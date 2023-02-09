Актриса рассказала, как они поддерживают связь.

Украинская актриса Ольга Сумская в эфире телеканала "Дом" рассказала о своей дочери Антонине Паперной, которая вместе со своими детьми живет в России.

По ее словам, для нее это страшная материнская боль, ведь Антонина не может уехать из Москвы, а сама она ничего не может с этим сделать. Сумская не видела свою дочь и внуков уже более года. Они лишь созваниваются по телефону, но контролируют каждое слово, так как в России прослушивают телефоны.

Рассказывая об этом, Ольга Вячеславовна не смогла сдержать слез. Ее захлестнули эмоции, с которыми ей пришлось справляться в прямом эфире.

"Я просто смотрю на внуков, как они растут. Я их не видела уже год, и мы так по телефону просто общаемся. Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже им читает на украинском. Так что мы наверстаем хотя бы так", – поделилась актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, отправят ли ее зятя-россиянина на войну.

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