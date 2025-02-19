Рэпер эмоционально отреагировал на решение судей.

Над рэпером A$AP Rocky, который является мужем певицы Рианны, состоялся суд в США. Об этом пишет AP.

Напомним, что артиста обвиняли в стрельбе, которую он якобы устроил в 2021 году со своим другом. После инцидента был пострадавший, поэтому A$AP Rocky мог сесть в тюрьму на более чем 20 лет. Тогда рэпер не признал своей вины, но другая сторона конфликта решила возобновить дело и наказать обидчика. Однако на днях суд вынес приговор и признал его невиновным по этому делу.

К слову, в зале суда присутствовала и сама Рианна, а еще мама рэпера и сестра. На приговор судьи мужчина эмоционально отреагировал: начал плакать и обнял сразу своих родных.

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"Спасибо вам, что спасли мне жизнь", - сказал A$AP Rocky.

К слову, Риана и рэпер уже долгое время вместе. У них есть двое общих детей. Ранее звезда говорила, что мечтает родить любимому трое или даже четверо потомков. Однако сейчас от публичных комментариев относительно их отношений она отказывается.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии судили известную певицу Нино Катамадзе. Ее привлекли к административной ответственности за участие в акции протеста возле дома судьи.

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