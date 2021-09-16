Девушка под вымышленным именем Джейн Доу заявила, что музыкант изнасиловал ее и угрожал убить.

В Лос-Анджелесе суд отклонил иск бывшей девушки рок-музыканта Мэрилина Мэнсона под вымышленным именем Джейн Доу, которая обвинила его в изнасиловании.

Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на юридические документы.

Отмечается, заявление судья отклонил 14 сентября на основании истечения срока исковой давности.

Кто и в чем обвинял Мэнсона

Девушка, чей иск отклонил суд, представилась под вымышленным именем Джейн Доу и заявила, что встречаться с Мэнсоном они начали в 2011 году. В начале отношения у них были романтичными и нежными, однако вскоре ситуация изменилась. По ее словам, однажды она пришла к нему, чтобы вернуть ключи от дома. Тогда музыкант повалил ее на землю лицом вниз и изнасиловал, а после угрожал убить.

Читайте такжеУ Мэрилина Мэнсона есть "комната для изнасилований"Известно, что в суд на музыканта также подавала британская актриса Эсме Бьянко, которая сыграла одну из ролей в сериале "Игра престолов". Артистка обвиняла музыканта в изнасиловании и домогательствах.

Кроме того, об издевательствах со стороны Мэнсона ранее заявляла звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, у которой с музыкантом был роман. После ее заявления еще четыре женщины (Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла) обвинили рокера в домогательствах.

А вот бывшая супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.

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Автор: Катерина Шварц