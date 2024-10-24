Именно певица сделала первый шаг к примирению.

Популярная украинская певица Анна Тринчер помирилась со своим экс-супругом - блогером Александром Волошиным. Исполнительница сделала первый шаг, чтобы снова начать общаться с бывшим, который сбежал за границу.

О примирении с артисткой сообщил сам Волошин на своей странице в Instagram. По его словам, они возобновили общение уже давно, но скрывали это от публики. Именно Анна сделала шаг к примирению, написав блогеру.

В частности, она прислала ему духовную медитацию. Блогер прислушался к бывшей и начал прослушивать медитации, которые, как он говорит, привели к глобальным изменениям в его жизни. Более того, Волошин добавляет, что несмотря на развод, который произошел год назад, они очень близки с Тринчер и она играет важную роль в его жизни.

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"Хотел вам давно рассказать, но почувствовал, что нужно только сейчас. Мы помирились с Аней. Она мне отправила медитацию, и с этого началось много изменений и трансформация. Можете представить, какую роль этот человек до сих пор играет в моей жизни?" - рассказал Александр.

К слову, после развода пара потеряла связь и долгое время не общалась. Тринчер в сентябре этого года впервые прокомментировала выезд блогера за границу и заявила, что звонила и писала бывшему, но ответа не получила. Вероятно, уже через несколько недель они снова возобновили общение.

Сам Волошин сейчас переехал жить на остров Бали. Возвращаться в Украину беглец не планирует.

Напомним, ранее Анна Тринчер ответила, жалеет ли, что вышла замуж за Волошина. Артистка поделилась, допускала ли она ошибки в отношениях с блогером.

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