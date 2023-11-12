Известный хореограф поддержал украинский народ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Британский хореограф Франциско Гомес, получивший известность в Украине прежде всего как судья танцевальных шоу "Танцы со звездами" и "Танцуют все", после полномасштабного вторжения России в Украину меньше начал о себе заявлять и, очевидно, выехал за пределы Украины.

Хореограф плодотворно сотрудничал с известными знаменитостями, среди которых - Мадонна, Шегги, Ферги, Кайли Миноуг, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Pink и многие другие.

В Украине артист "засветился" только как судья популярных шоу. Также он занимался подготовкой конкурсантов, преподавал хореографию и работал над созданием моделей танцевальной одежды.

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Позиция Франциска по войне в Украине

В 2014 году Франциско Гомес выразил свою обеспокоенность из-за агрессивной политики России на Донбассе. Интересно, что знаменитость очень полюбил Украину и считал ее своим вторым домом. Британец подчеркивал, что чувствует себя украинцем.

"Я люблю Украину, поэтому очень болезненно воспринимаю все плохие новости относительно Украины", - рассказывал хореограф Кате Осадчей, подчеркивая, что считает полуостров Крым украинским.

Франциско Гомес поддержал Украину и после начала полномасштабного вторжения 2022 года. Артист попросил украинцев не обвинять всех россиян в войне, потому что многие из них поддерживают Украину.

После победы группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" хореограф искренне поздравил ребят из группы.

Ранее УНИАН писал, что хореограф Влад Яма выложил новое видео и нарвался на критику.

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