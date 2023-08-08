Лада Дэнс перенесла операции на лице, а теперь почти не может говорить.

Появилась новая информация о состоянии российской певицы Лады Дэнс, которая несколько дней назад попала в ДТП. Звезда, ранее выступавшая на временно оккупированных территориях Украины с пропагандистскими концертами, с трудом дышит.

Как сообщают росСМИ, изначально представители певицы говорили, что врачи исключили самый печальный сценарий. Однако теперь оказалось, что Дэнс стало хуже.

Певица перенесла уже две операции на лице. Врачи пытаются устранить последствия аварии, они зашивали разрывы. После операции родственникам запретили навещать Дэнс. Все из-за того, что она с трудом может говорить и даже задыхается.

Видео дня

"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - заявил инсайдер в комментарии для одного из российских изданий.

Лада Дэнс попала в ДТП - подробности

Россиянка попала в аварию 5 августа. Она находилась на пассажирском сидении такси. Изначально сообщалось, у Дэнс черепно-мозговая травма.

Затем стало известно, что из-за ушиба позвоночника певица не могла самостоятельно передвигаться. Поэтому ее срочно госпитализировали. А после этого СМИ показали видео с места аварии. В кадр попали изувеченные машины, в одной их которых на момент ДТП находилась Дэнс.

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