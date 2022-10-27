Девушки продолжают общение, несмотря на то, что Лорак предала Украину.

Украинская певица Слава Каминская, которая в начале войны уехала с детьми в Нидерланды, обменялась любезностями с опальной звездой Ани Лорак.

Так, Каминская запремьерила новую песню "Божевільна", которую Лорак прорекламировала в инста-сториз.

"С премьерой", - написала опальная певица.

Каминская в свою очередь сделала репост этой "сториз" и процитировала строки из песни Thekomakoma.

"Сонечко нас любе просто так. Сонечко любе правду і не любе брехні", - написала Слава, добавив красное сердечко.

Напомним, многие украинские артисты осуждают Ани Лорак за молчание о войне в Украине. Они пытались дозвониться ей и просили, чтобы она рассказала правду, но та упорно продолжает молчать, прикрываясь советами Филиппа Киркорова. Мол, он сказал ей думать на несколько лет вперед.

И пока украинские звезды, поддерживающие родную страну, отреклись от дружбы с Лорак, Каминская обменивается с ней любезностями. Кроме того, еще совсем недавно Каминская пыталась оправдать молчание подруги, говорив о том, что "музыка вне политики".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Лорак и других артистов-предателей.

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