Украинская певица Слава Каминская, которая в начале войны уехала с детьми в Нидерланды, обменялась любезностями с опальной звездой Ани Лорак.
Так, Каминская запремьерила новую песню "Божевільна", которую Лорак прорекламировала в инста-сториз.
"С премьерой", - написала опальная певица.
Каминская в свою очередь сделала репост этой "сториз" и процитировала строки из песни Thekomakoma.
"Сонечко нас любе просто так. Сонечко любе правду і не любе брехні", - написала Слава, добавив красное сердечко.
Напомним, многие украинские артисты осуждают Ани Лорак за молчание о войне в Украине. Они пытались дозвониться ей и просили, чтобы она рассказала правду, но та упорно продолжает молчать, прикрываясь советами Филиппа Киркорова. Мол, он сказал ей думать на несколько лет вперед.
И пока украинские звезды, поддерживающие родную страну, отреклись от дружбы с Лорак, Каминская обменивается с ней любезностями. Кроме того, еще совсем недавно Каминская пыталась оправдать молчание подруги, говорив о том, что "музыка вне политики".
Напомним, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Лорак и других артистов-предателей.