Певица вместе с детьми отправилась в Нидерланды.

Украинская певица Слава Каминская вместе с детьми улетела в Нидерланды, чтобы защитить их от войны в Украине и вражеских обстрелов.

"Я нахожусь сейчас в Нидерландах и, если честно, была очень удивлена тому, как нас встречали. Позже, когда закончу все процессы регистрации, напишу вам что, куда, зачем, как и почему. Мало ли, пригодится. Сегодня первый день, когда я выдохнула, но это не точно", - написала Слава.

Она добавила, что война в Украине сплотила народ, и ей приятно осознавать, что таки есть "человечность в человеке".

"Я всегда стараюсь во всем находить что-то хорошее, даже если это невозможно. Вчера весь вечер думала о том, как же всё-таки нас всех сплотила эта война. Незнакомые люди становятся близкими и считают своим долгом помочь всем, кто оказался в этой страшной ситуации. Приятно осознавать, что всё-таки есть человечность в человеке", - подытожила Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская показала романтические фото с Арестовичем.

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