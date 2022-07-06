О таком фото мечтают многие украинки!

Украинская певица Александра Зарицкая подразнила поклонниц фотографией с любимчиком миллионов женщин, харизматичным и веселым главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.

Оказывается, что певица сфотографировалась с Кимом во время выступления для украинских военных, которые сейчас обороняют Одессу и Николаев.

"Друзья, немного новостей из нашего культурного фронта. Уж могу об этом рассказать. На днях впервые пела для наших военных, смелых ребят, которые держат оборону в Одессе и Николаеве. Хочу сказать, что наши герои ВСУ просто лучшие, и если я вместе с группой могу поддержать их таким образом, я буду петь для них еще и еще. Наш с вами покой и мирная жизнь в их руках. Давайте держаться и быть рядом друг для друга. Так победим", - подписала фото Зарицкая.

Такой снимок вызвал шквал эмоций у нее поклонников. Поклонники поблагодарили певицу за то, что она поддерживает украинских военных, которые ежедневно рискуют своей жизнью, защищая нашу страну от российских оккупантов.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал, чем снимает стресс и как жена повлияла на его политическую карьеру.

Вас также могут заинтересовать новости: