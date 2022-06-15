Павленко пожаловалась на угрозы россиян.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что с начала войны в ее соцсетях активизировались россияне.

По ее словам, многие из них пишут ей гадости, в том числе и дети. Павленко рассказала, что пропаганда настолько проела мозг россиян, что даже дети начали желать ей смерти.

Павленко отметила, что изначально дети ей писали о том, что Украина все равно станет Россией и о том, что украинцы сами себя бомбят. Первое время она толерантно к ним относилась, ведь считала, что дети не виноваты в том, что родились в России. Но позже все изменилось.

Павленко начала блокировать самых агрессивных. По ее словам, были даже те, кто писал: "Ой, Катя, представляешь, у нас закрыли сегодня каток, потому что Украину бомбят. Как вы уже задолбали своими бомбежками, скорее бы вы сдохли".

"Война вообще раскрыла много людей с той стороны, с которой мы не ожидали, потому что в кризисных моментах больше всего проявляются люди. У меня есть друзья, которые меня приятно удивили, есть разочаровавшие меня друзья. Очень легко быть хорошим человеком, когда ты живешь в комфорте, когда ничего не угрожает тебе. Ты можешь одевать маску хорошего человека и все будут воспринимать тебя как классного чувака. Но когда появляются такие штуки, то очень быстро все следует", - сказала певица в интервью "24 каналу".

Напомним, ранее солистка группы Go_A рассказала, как реагирует на хейт.

Вас также могут заинтересовать новости: