Певица поздравила всех с праздником.

Народная артистка Украины София Ротару, которая с начала полномасштабной войны редко появляется в инфопространстве, неожиданно вышла на связь.

Певица решила поздравить своих подписчиков в Instagram с Новым 2025 годом. Она опубликовала фото елки, которая украшена белыми снежинками, шариками и гирляндами.

София Михайловна также дополнила кадр лаконичной надписью на украинском языке.

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"З Новим роком!" - написала Ротару.

Что известно о Софии Ротару во время полномасштабной войны

С началом большой войны о Ротару почти ничего не слышно. Она прекратила давать концерты и не появляется на публичных мероприятиях. О нападении РФ на Украину певица также не говорит, но иногда публикует фото последствий российских атак на мирные украинские города и села.

По слухам, сейчас София Михайловна находится за границей, а именно в Италии, где приобрела роскошную виллу. Но несколько месяцев назад певица приезжала в Киев, чтобы почтить память своего мужа. Тогда она показала фото у могилы покойного возлюбленного Анатолия Евдокименко, которого не стало 22 года назад.

Напомним, ранее певица София Ротару очаровала кадрами сына с невесткой и неожиданно заговорила на русском.

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