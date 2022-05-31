Скандал с певицей произошел 30 мая.

30 мая российская певица Любовь Успенская набросилась на собаку своих соседей. По информации СМИ, она погналась за трехмесячным щенком французского бульдога, потому что тот якобы хотел укусить ее йоркширского терьера.

Когда бульдога догнать не смогла, то забежала во двор своей соседки и начала рукояткой поводка избивать старую собаку. Об этом пишут росСМИ. Адвокат дизайнера Анны Кауфман, чье животное пострадало, стал Александр Добровинский.

"Предстоит операция собаке, которую избила Успенская, потому что там поврежден глаз. После этого будем решать какие будут требования к Успенской, потому что там и честь и достоинство, там жестокое обращение с животными, там много всяких вещей. Собака по российскому законодательству, избитая и которой предстоит операция, приравнивается к активу, поэтому кроме того, что это жестокое обращение, это совсем не моральный ущерб. Это ущерб, который нанесен активу человека", - сказал правозащитник.

В сети показали кадры, как разъяренная Успенская ругается с соседкой, угрожает ей, требует вызвать полицию и даже бросается с кулаками.

Отметим, Любовь Успенская - киевлянка. Однако карьеру отправилась строить в Россию, несмотря на то, что имеет американское гражданство. С 24 февраля 2022 года она не высказала свою позицию касательно войны в Украине.

Напомним, Любовь Успенская избила на улице собаку с криками "Я тебя уничтожу!".

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