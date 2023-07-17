Девочку назвали в честь греческой богини.

Три месяца назад украинская защитница Евгения Эмеральд во второй раз стала мамой. Она родила дочь в браке с военным Евгением Степанюком. Долгое время родители держали в тайне имя дочери, однако сейчас решились рассекретить его.

Эмеральд и Степанюк назвали дочь Афиной, что в переводе с греческого обозначает "божественная". Кроме того, известно, что так звали греческую богиню, которая была одной из самых почитаемых.

"Богиня справедливой войны, военной стратегии и мудрости. Теперь вы знаете имя бандеровки", - подписала фото с дочерью Эмеральд.

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Стоит отметить, что Эмеральд позировала в кадре в образе богини войны с мечом в руке. А вот маленькая Афина лежала у мамы на ручке.

Как отреагировали пользователи сети

"Очень красивое и сильное имя"

"Какие времена - такое и имя"

"Я аж заплакала. Очень символично и прекрасно"

"Афина крепкая, как отец, и красивая, как мама"

"Ой, какая же хорошенькая. Папина копия"

Напомним, ранее Евгения Эмеральд показала редкое фото со старшей дочерью.

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